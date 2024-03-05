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Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"

Павло Рябікін не отримує від китайської сторони у столиці Піднебесної достатнього рівня уваги. 

Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Фото: EPA/UPG

Посол України в Китаї Павло Рябікін за час свого перебування на посаді з літа минулого року понад 40 разів звертався до різних владних установ Піднебесної щодо зустрічі - і, за інформацією Bloomberg, отримав лише "кілька" ствердних відповідей.

Агентство звертає увагу на те, як контрастує скупість Пекіна у спілкуванні з українськими дипломатами з розрекламованою поїздкою спецпредставника Лі Хуея до Москви та Києва.

Якщо на міжнародну публіку Китай намагається грати у певний нейтралітет, то вдома відверто прагне вибудовувати дружні стосунки лише з російським послом - той "регулярно влаштовує приїзди в Китай чиновників різних рівнів".    

Міністерство закордонних справ Китаю відкидає звинувачення в упередженості та стверджує, що "дипломатичним каналам між Пекіном та Києвом нічого не перешкоджає". 

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