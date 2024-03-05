Петру Порошенку дозволили виїхати на конгрес Європейської народної партії, - Корнієнко

Керівництво парламенту дозволило лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку виїхати на конгрес Європейської народної партії, який відбудеться у Румунії.
Про це розповів у ефірі телемарафону заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.
"Щойно було підписано відрядження Петру Олексійовичу Порошенку на конгрес Європейської народної партії", - сказав Корнієнко.
Він уточнив, що минулого року "опозиційні фракції [їздили за кордон] більше, ніж монобільшість – якщо у відсотковому співвідношенні. У них депутати більш міжнародно активні".
Корнієнко додав, що інколи є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони стосується безпеки і чітко регламентовані.
"Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з’їзд Європейської народної партії", - пообіцяв заступник голови Верховної Ради.
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1 грудня Порошенко повідомив, що його не випустили за кордон, попри підписане головою ВР відрядження.
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Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Порошенка не пропустили через скасування цього відрядження. А перший віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що це він видав таке розпорядження – на основі секретного листа, деталі його він розголошувати не може.
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Згодом СБУ повідомила, що попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України. Після цього з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту Порошенка.
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Пізніше в СБУ заявили, що Порошенко планував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном, якого Росія "планувала використати в своїх ІПСО". "Європейська солідарність" у відповідь на заяву СБУ назвала це спробою влади "виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка", бо він мав відвідати лише Польщу і США.
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Потім Порошенко заявив, що в листопаді справді хотів зустрітися із лідерами країн ЄС, які скептично налаштовані відносно ідеї вступу України, але сказав, що в грудні таких зустрічей не планував. За словами нардепа, у відрядженні, в яке його не випустили, він мав перебувати лише в США та Польщі.
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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що народний депутат України Петро Порошенко хотів за кордоном зустрітися із головою угорського уряду Віктором Орбаном.
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Голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав рішення віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка незаконним та готує юридичні документи для порушення кримінальної справи.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження Петра Порошенка за кордон, де він мав взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки та зустрітись з політиками у Польщі та Ізраїлі.