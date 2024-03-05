Петру Порошенку дозволили виїхати на конгрес Європейської народної партії, - Корнієнко

Керівництво парламенту дозволило лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку виїхати на конгрес Європейської народної партії, який відбудеться у Румунії.

Про це розповів у ефірі телемарафону заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Щойно було підписано відрядження Петру Олексійовичу Порошенку на конгрес Європейської народної партії", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що минулого року "опозиційні фракції [їздили за кордон] більше, ніж монобільшість – якщо у відсотковому співвідношенні. У них депутати більш міжнародно активні".

Корнієнко додав, що інколи є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони стосується безпеки і чітко регламентовані.

"Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з’їзд Європейської народної партії", - пообіцяв заступник голови Верховної Ради.