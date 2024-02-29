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Завершили розслідування щодо нардепа Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину

Депутат підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Завершили розслідування щодо нардепа Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину
Фото: МВС

Завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП 3 листопада минулого року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирської області. 

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Йдеться про народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.

"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості", – зазначили у Бюро.

Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

"У цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", – нагадали у ДБР.

Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

Також стало відомо, що винуватця ДТП систематично притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови.

Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

  • Смертельна ДТП трапилася 3 листопада 2023 року близько 10-ї ранку. Ніколаєнко, який був за кермом автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на дівчину, яка загинула на місці. Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
  • Через декілька днів народному депутату обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.  Андрія Ніколаєнка зобов'язали прибувати до суду, здати паспорт та носити електронний браслет.
  • На початку січня Ніколаєнку змінили запобіжний захід — із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.
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