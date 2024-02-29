Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Протягом минулої доби російська армія вбила в Херсонській області одну людину, ще двоє були поранені. Росіяни обстрілювали Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс. Внаслідок обстрілів у населених пунктах області пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автівки", – повідомив він.