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Росіяни атакували за день 11 громад Сумщини

У області за день пролунали більше 200 вибухів.

Росіяни атакували за день 11 громад Сумщини
Наслідки російських обстрілів Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 204 вибухи. 

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та танку.

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Юнаківську громаду армія РФ обстріляла з мінометів та атакувала дронами.

По Свеській громаді росіяни випустили з реактивного літака ракети.

Також з мінометів та артилерії окупанти вдарили по Краснопільській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадам.

Есманьську громаду російські військові обстрілювали з автоматичної зброї, гранатомету та міномету.

По Новослобідській громаді російські окупанти били з артилерії, РСЗВ та мінометів, а Ворожбянську атакували з безпілотника.

Також безпілотником та мінометами росіяни вдарили по Великописарівській та Хотінській громадам.

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