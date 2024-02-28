Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є загибла

Унаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровської області загинула жінка.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Окупанти сьогодні після полудня вдарили по Нікопольському районі з артилерійської зброї.
“61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю”, − зазначив голова ОВА.
Інші наслідки російської атаки уточнюються.
- Окупанти вдарили сьогодні КАБами по місту Купʼянськ Харківської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, четверо осіб поранено. Імовірно, під завалами ще є люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура.