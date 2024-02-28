Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є загибла

Окупанти вдарили по Нікополю сьогодні вдень.

Унаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровської області загинула жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окупанти сьогодні після полудня вдарили по Нікопольському районі з артилерійської зброї.

“61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю”, − зазначив голова ОВА.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.