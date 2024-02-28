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Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є загибла

Окупанти вдарили по Нікополю сьогодні вдень.

Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є загибла
Фото: Facebook Сергія Лисака

Унаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровської області загинула жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Окупанти сьогодні після полудня вдарили по Нікопольському районі з артилерійської зброї.

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“61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю”, − зазначив голова ОВА.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

  • Окупанти вдарили сьогодні КАБами по місту Купʼянськ Харківської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, четверо осіб поранено. Імовірно, під завалами ще є люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. 
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