Військові розповіли, як реагувати на заяви росіян про наступ на Київ, Харків і Одесу

Останнім часом ворог активно поширює інформацію про свій наступ на Київ та на Одесу. В такий спосіб росіяни намагаються залякати українське суспільство. Про це говорили у новому випуску спільного подкасту Центру протидії дезінформації РНБО та "Укрінформу" "Про війну".

Зокрема, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що ворог поширює інформацію про наступ на різних напрямках: "То вони на Харків ідуть, то вони на Київ ідуть. Вже виходить Медведєв і розказує, що Одеса має повернутися в лоно Росії. Вони починають активно лякати тим, що, мовляв, нам не дадуть допомогу, а без західної допомоги Україна не вистоїть, і ворог знову буде в Києві за три дні, Одеса за три дні".

Своєю чергою офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" наголосив, що заяви російських посадовців про нібито права Росії на українські міста звучать дуже смішно, адже для того, аби зрозуміти абсурдність таких претензій, "достатньо піти в вашу ж бібліотеку імені Леніна в Москві, відкрити карти, підручники з історії і прочитати, що таке Русь".

"Один з приводів для нападу на нас в 2014 році – це була в тому числі необізнаність нашого суспільства, коли говорили про "русскій Крим, про русскій Донбас", - зазначив "Дипломат", додавши, що можна подивитися на карти, в тому числі середньовічні, які складали європейські мандрівники, де написано: "Україна".

"Тому я прошу вас, шановні громадяни, в тому числі жителі Одеси і Києва. Ми знаємо, що ви все розумієте, що це просто розказні недоісторика і алкаша. Не звертайте уваги, а готуйтеся і тренуйтеся, щоб гідно дати відсіч цим покидькам", - підсумував Дмитро "Дипломат".

Нагадаємо, напередодні Центр протидії дезінформації повідомляв, що росія наразі не має ресурсу для наступу ані на Київ, ані на Одесу.