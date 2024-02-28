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Росіяни вдарили по селищу Великий Бурлук на Харківщині, загинули чоловік та шестирічна дівчинка

Ворог поцілив по залізничному вокзалу.

Росіяни вдарили по селищу Великий Бурлук на Харківщині, загинули чоловік та шестирічна дівчинка
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія сьогодні після обіду обстріляла керованими авіабомбами селище Великий Бурлук у Купʼянському районі Харківської області.

Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його інформацією, є влучання на території залізничного вокзалу. 

Двоє людей загинули − чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані.

На місцях працюють обласна адміністрація, екстрені служби. 

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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