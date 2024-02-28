Росіяни вдарили по селищу Великий Бурлук на Харківщині, загинули чоловік та шестирічна дівчинка

Російська армія сьогодні після обіду обстріляла керованими авіабомбами селище Великий Бурлук у Купʼянському районі Харківської області.
Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його інформацією, є влучання на території залізничного вокзалу.
Двоє людей загинули − чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані.
На місцях працюють обласна адміністрація, екстрені служби.
- Раніше сьогодні окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ, влучивши поряд з кафе. Двоє загинули, поранення отримали пʼятеро людей.