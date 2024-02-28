Росіяни вдарили по Херсону, чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою

На момент атаки окупантів чоловік був на балконі квартири.

Ввечері російська армія завдала ударів по Херсону з окупованого лівого берега Дніпра.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Є інформація про влучання у Корабельному і Дніпровському районах міста.

Наразі відомо про одного пораненого внаслідок ворожих обстрілів. Чоловік ушпиталений з вибуховою травмою, уламковим пораненням лівого плеча. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

“Травми чоловік отримав менш як годину тому. На момент атаки росіян він перебував на балконі квартири у багатоповерхівці”, − зазначив очільник МВА.