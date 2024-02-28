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Росіяни вдарили по Херсону, чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою

На момент атаки окупантів чоловік був на балконі квартири.

Росіяни вдарили по Херсону, чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою
Фото: Facebook-сторінка Романа Мрочко

Ввечері російська армія завдала ударів по Херсону з окупованого лівого берега Дніпра.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Є інформація про влучання у Корабельному і Дніпровському районах міста.

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Наразі відомо про одного пораненого внаслідок ворожих обстрілів. Чоловік ушпиталений з вибуховою травмою, уламковим пораненням лівого плеча. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 

“Травми чоловік отримав менш як годину тому. На момент атаки росіян він перебував на балконі квартири у багатоповерхівці”, − зазначив очільник МВА.

  • Вчора внаслідок удару росіян по селу Велетенське Херсонської області загинула жінка.
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