Росіяни вдарили по Херсону, чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою

Ввечері російська армія завдала ударів по Херсону з окупованого лівого берега Дніпра.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Є інформація про влучання у Корабельному і Дніпровському районах міста.
Наразі відомо про одного пораненого внаслідок ворожих обстрілів. Чоловік ушпиталений з вибуховою травмою, уламковим пораненням лівого плеча. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
“Травми чоловік отримав менш як годину тому. На момент атаки росіян він перебував на балконі квартири у багатоповерхівці”, − зазначив очільник МВА.
- Вчора внаслідок удару росіян по селу Велетенське Херсонської області загинула жінка.