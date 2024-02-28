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Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Росіяни відмовлялися від здачі в полон, через що були ліквідовані. 

Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

Бійці Третьої окремої штурмової бригади вибили з Красногорівки Донецької області росіян, які увійшли до міста.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади.

“Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста”, - йдеться у повідомленні. 

Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. Попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів вбитими та пораненими.

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Росіяни відмовлялися від здачі в полон, через що були ліквідовані у зайнятих ними будинках. 

“Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!” - підсумували в Третій штурмовій.

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