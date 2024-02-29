Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34

Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", – повідомив він.
Також подякував захисникам неба за роботу.
- 27 лютого Збройні сили України збили одразу два ворожі бомбардувальники. Обидва збили на Східному напрямку із інтервалом у декілька годин. також Олещук опублікував фото підбитого літака.
- Також 17 лютого Повітряні сили ліквідували одразу два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, які закидали КАБами позиції України.
- Через два дні на східному напрямку українські захисники збили ще два ворожі літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С, які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами.
- 21 лютого Повітряні сили знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
- 23 лютого Сили оборони повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Літак збили за допомогою ЗРК С-200. Це вже третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023, а 14 січня 2024 Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що українські Сили оборони збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200.