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Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34

Знищили ворожий літак на Східному напрямку. 

Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Фото: міноборони РФ

Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", – повідомив він.

Також подякував захисникам неба за роботу.

  • 27 лютого Збройні сили України збили одразу два ворожі бомбардувальники. Обидва збили на Східному напрямку із інтервалом у декілька годин. також Олещук опублікував фото підбитого літака. 
  • Також 17 лютого Повітряні сили ліквідували одразу два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35, які закидали КАБами позиції України.
  • Через два дні на східному напрямку українські захисники збили ще два ворожі літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С, які атакували позиції українських військ керованими авіабомбами.
  • 21 лютого Повітряні сили знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
  • 23 лютого Сили оборони повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Літак збили за допомогою ЗРК С-200. Це вже третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023, а 14 січня 2024 Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що українські Сили оборони збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200.
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