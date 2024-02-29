Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34

Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", – повідомив він.

Також подякував захисникам неба за роботу.