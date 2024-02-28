Головне за середу, 28 лютого: авіаудари по Куп’янську, відбиті атаки на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура.

За даними слідства, авіабомба влучила поблизу кафе та церкви. Загинув 58-річний пастор.

Ще четверо мирних жителів поранені: дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ФАБ-500.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 лютого – в нашій новині.

Російська армія сьогодні після обіду обстріляла керованими авіабомбами селище Великий Бурлук у Купʼянському районі Харківської області.

Про це повідомив Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його інформацією, є влучання на території залізничного вокзалу.

Двоє людей загинули − чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади вибили з Красногорівки Донецької області росіян, які увійшли до міста.

“Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста”, - повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади.

Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. Попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів вбитими та пораненими.

Росіяни відмовлялися від здачі в полон, через що були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

“Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!” - підсумували в Третій штурмовій.

На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" лідери країн підписали спільну декларацію. Російську війну визнали спробою знищити не лише незалежність України, а й міжнародний порядок. Також є домовленість про зміцнення української артилерії.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу після офіційної частини заходу підкреслив, що всі в Європі повинні бути готовими захищатися. Він підкреслив, що якщо президента РФ Путіна не зупинити зараз, то він буде розширювати агресію. "Кожен зараз під загрозою", – вважає він.

Албанський прем'єр Еді Рама заявив, що прагне допомагати Україні всім, чим можливо, але він свідомий наявних у його країни спроможностей.

Він також розкритикував колег, які вважають, що зупинка надання Україні зброї принесе мир. На думку албанського прем'єра, це не тільки цинічно, а і абсурдно. Він сказав, що не можна зупинити битву, відбираючи зброю в жертви.

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