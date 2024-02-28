На саміті в Албанії домовилися про зміцнення української артилерії

На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" лідери країн підписали спільну декларацію. Російську війну визнали спробою знищити не лише незалежність України, а й міжнародний порядок. Також є домовленість про зміцнення української артилерії.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу після офіційної частини заходу підкреслив, що всі в Європі повинні бути готовими захищатися. Він підкреслив, що якщо президента РФ Путіна не зупинити зараз, то він буде розширювати агресію.

"Кожен зараз під загрозою", – вважає він.

Зеленський повідомив, що Україна пропонує спільну копродукцію у сфері оборони. Також потрібно робити все можливе, щоб не було затримок у постачанні українцям.

"Чим більше він (Путін – Ред.) бачить дефіцити зброї, тим більше він думає, що може дотиснути Європу", – зазначив український президент.

Албанський прем'єр Еді Рама заявив, що прагне допомагати Україні всім, чим можливо, але він свідомий наявних у його країни спроможностей.

Він також розкритикував колег, які вважають, що зупинка надання Україні зброї принесе мир. На думку албанського прем'єра, це не тільки цинічно, а і абсурдно. Він сказав, що не можна зупинити битву, відбираючи зброю в жертви.

Еді Рама висловив підтримку українській формулі миру. Він додав, що задоволений сьогоднішнім самітом.