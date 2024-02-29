Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару
FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні розпочали збір свідчень про воєнні злочини росіян проти довкілля

На спеціальній платформі можна анонімно можна залишити розповіді, фотографії, відеодокази.

В Україні розпочали збір свідчень про воєнні злочини росіян проти довкілля
В Україні збирають свідчення екологічних злочинів РФ
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

В Україні розпочали збір свідчень про воєнні злочини росіян проти довкілля, які потім використають у Міжнародному кримінальному суді.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.

"На платформі можна залишити, зокрема, розповіді про екоцид росіян, фотографії, відео. Ці свідчення передаватимуть до Міжнародного кримінального суду, Офісу Генпрокурора та розслідувачам", – зазначив Омбудсман. 

Він додав, що ця платформа є "своєрідним сховищем спогадів українців".

"На порталі, де люди анонімно описують свій досвід життя під час війни, збираються докази воєнних злочинів, скоєних країною-терористом", – зауважив Лубінець.

Залишити анонімне свідчення злочинів росіян проти довкілля можна на сайті Svidok.org.

  • Наприкінці січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через російські злочини довкіллю завдано збитків на 2,2 трлн грн. Від початку вторгнення зафіксували майже 3,6 тисяч російських злочинів проти довкілля.
  • Нещодавно стало відомо, що окупанти планують звозити російське сміття на схід України. Ворог хоче створити дев’ять сміттєзвалищ на Донеччині та Луганщині. 
  • У вересні минулого року росіяни готували ще одну екологічну катастрофу: окупаційна влада запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies