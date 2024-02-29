На спеціальній платформі можна анонімно можна залишити розповіді, фотографії, відеодокази.

В Україні розпочали збір свідчень про воєнні злочини росіян проти довкілля, які потім використають у Міжнародному кримінальному суді.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.

"На платформі можна залишити, зокрема, розповіді про екоцид росіян, фотографії, відео. Ці свідчення передаватимуть до Міжнародного кримінального суду, Офісу Генпрокурора та розслідувачам", – зазначив Омбудсман.

Він додав, що ця платформа є "своєрідним сховищем спогадів українців".

"На порталі, де люди анонімно описують свій досвід життя під час війни, збираються докази воєнних злочинів, скоєних країною-терористом", – зауважив Лубінець.

Залишити анонімне свідчення злочинів росіян проти довкілля можна на сайті Svidok.org.