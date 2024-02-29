В Україні розпочали збір свідчень про воєнні злочини росіян проти довкілля, які потім використають у Міжнародному кримінальному суді.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець.
"На платформі можна залишити, зокрема, розповіді про екоцид росіян, фотографії, відео. Ці свідчення передаватимуть до Міжнародного кримінального суду, Офісу Генпрокурора та розслідувачам", – зазначив Омбудсман.
Він додав, що ця платформа є "своєрідним сховищем спогадів українців".
"На порталі, де люди анонімно описують свій досвід життя під час війни, збираються докази воєнних злочинів, скоєних країною-терористом", – зауважив Лубінець.
Залишити анонімне свідчення злочинів росіян проти довкілля можна на сайті Svidok.org.
- Наприкінці січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через російські злочини довкіллю завдано збитків на 2,2 трлн грн. Від початку вторгнення зафіксували майже 3,6 тисяч російських злочинів проти довкілля.
- Нещодавно стало відомо, що окупанти планують звозити російське сміття на схід України. Ворог хоче створити дев’ять сміттєзвалищ на Донеччині та Луганщині.
- У вересні минулого року росіяни готували ще одну екологічну катастрофу: окупаційна влада запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на окупованій території Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали.