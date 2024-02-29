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ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці: 19 знищених, 12 поранених

Українська армія знищила окупантів за допомогою реактивної системи залпового вогню.

ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці: 19 знищених, 12 поранених
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Знищили 19 та поранили 12 окупантів. 

Про це повідомив Генштаб.

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19  мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", –  йдеться у повідомленні. 

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