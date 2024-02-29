ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці: 19 знищених, 12 поранених

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Знищили 19 та поранили 12 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", – йдеться у повідомленні.
- За добу українська армія ліквідувала 1150 окупантів. Українські військові знищили 44 бойові броньовані машини ворога та 41 артилерійську систему.
- Сьогодні, 29 лютого, Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Дані уточнюються.
- Крім того, тиждень тому Збройні Сили України знову прицільно влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП. Повідомляється про втрати окупантів не лише серед солдатів, але й командирського складу.
- 21 лютого Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів. Росіян вишикували для очікування генерала. За різними оцінками, унаслідок удару загинули не менше 60 військових 36-ої бригади окупантів.