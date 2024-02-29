ЗСУ завдали ракетного удару по окупантах у Оленівці: 19 знищених, 12 поранених

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Знищили 19 та поранили 12 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", – йдеться у повідомленні.