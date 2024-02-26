Фермери підпалюють шини та кидають гній на дороги у центрі Брюсселю, де сьогодні триває зустріч міністрів сільського господарства країн блоку, пише Reuters.
Навколо будівлі Берлемона – штаб-квартири Європейської комісії, де відбувається засідання, припаркували понад 100 тракторів.
Міністри обговорюють нові пропозиції Євросоюзу щодо пом’якшення тиску на фермерів, включно зі послабленням перевірок ферм і можливістю звільнити малі ферми від дотримання низки екологічних стандартів.
Правоохоронні органи встановили колючий дріт біля євроінституцій і зустріли натовп із водометами.
Протестувальники вимагають від ЄС дій щодо цілої низки питань − від низьких цін у супермаркетах до угод про вільну торгівлю.
Вони також хочуть зупинки поточних перемовин щодо укладення торговельної угоди ЄС з групою південноамериканських країн “Меркосур” (Southern Common Market, - ред.). Головними членами цієї організації є Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела.
- Фермери у всій Європі, зокрема у Франції, Бельгії, Нідерландах, Греції, Іспанії, Польщі та Італії, влаштували тижні протестів, вимагаючи від політиків рішучих дій щодо проблем у секторі. Йдеться як про дешевий імпорт, який підриває місцевих виробників, так і про жорсткі екологічні правила ЄС.
- У відповідь ЄС послабив деякі частини так званої “Зеленої угоди” − своєї флагманської екологічної ініціативи. ЄС погодився забрати скорочення викидів у сільському господарстві зі своєї кліматичної дорожньої карти до 2040 року. Також скасовано закон про зменшення використання пестицидів і норму, яка передбачає, що аграрії мають залишати частину землі “під паром”.