Протестувальники вимагають від ЄС дій щодо цілої низки питань − від низьких цін у супермаркетах до угод про вільну торгівлю.

Протести фермерів біля штаб-квартири Єврокомісії у Брюсселі, 26 лютого 2024 року

Фермери підпалюють шини та кидають гній на дороги у центрі Брюсселю, де сьогодні триває зустріч міністрів сільського господарства країн блоку, пише Reuters.

Навколо будівлі Берлемона – штаб-квартири Європейської комісії, де відбувається засідання, припаркували понад 100 тракторів.

Міністри обговорюють нові пропозиції Євросоюзу щодо пом’якшення тиску на фермерів, включно зі послабленням перевірок ферм і можливістю звільнити малі ферми від дотримання низки екологічних стандартів.

Правоохоронні органи встановили колючий дріт біля євроінституцій і зустріли натовп із водометами.

Фото: Alessandro Ford Протести фермерів біля штаб-квартири Єврокомісії у Брюсселі, 26 лютого 2024 року

Протестувальники вимагають від ЄС дій щодо цілої низки питань − від низьких цін у супермаркетах до угод про вільну торгівлю.

Вони також хочуть зупинки поточних перемовин щодо укладення торговельної угоди ЄС з групою південноамериканських країн “Меркосур” (Southern Common Market, - ред.). Головними членами цієї організації є Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела.

Фото: Alessandro Ford Протести фермерів біля штаб-квартири Єврокомісії у Брюсселі, 26 лютого 2024 року