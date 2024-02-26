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Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

Очікується, що блокада триватиме до 13:00, проте не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 лютого, польські фермери-протестувальники заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері як мінімум до 13.00.

Блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері, як очікується, призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка, пише Європейська правда із посиланням на Spiegel.

Зазначається, що поліція закликала перевізників за можливості уникати автобану A12 і  використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13. 

Закликають навіть тих, хто подорожує автомобілем, обирати інші шляхи.

"Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк", – зазначили у виданні.

Крім того, у неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах. Вони в основному чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

Очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

  • Поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • Декілька разів поляки висипали українське зерно. Вперше із вантажівок, двічі із потягів. Востаннє 25 лютого з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. 
  • Міністр сільського господарства Польщі назвав перше висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців. 
  • Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня. 
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. 
  • Блокада кордону для вантажівок впливає і на постачання військових товарів для української армії. 
  • Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нещодавно план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння", який Україна підготувала для Польщі.
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