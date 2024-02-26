Польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною

Очікується, що блокада триватиме до 13:00, проте не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.

Сьогодні, 26 лютого, польські фермери-протестувальники заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею поблизу Франкфурта-на-Одері як мінімум до 13.00.

Блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері, як очікується, призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка, пише Європейська правда із посиланням на Spiegel.

Зазначається, що поліція закликала перевізників за можливості уникати автобану A12 і використовувати прикордонний перехід Помеллен на автобані 11 у Мекленбурзі-Передній Померанії та прикордонний перехід Форст на автобані 13.

Закликають навіть тих, хто подорожує автомобілем, обирати інші шляхи.

"Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 – продовженні A12 на польській стороні – на прикордонному переході Швєцк", – зазначили у виданні.

Крім того, у неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах. Вони в основному чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.

Очікується, що блокада триватиме до 13:00, але поки що це попереджувальний протест. Не виключено, що вона буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.