Нездатність ЄС постачати Україні мільйон боєприпасів сіє невдоволення серед країн Євросоюзу, — Bloomberg

Затримка допомоги Україні та нездатність постачати мільйон снарядів негативно впливає на стосунки між лідерами Європейського союзу. Ба більше, імовірну перемогу РФ над Україною не пробачать, зокрема, Німеччині та Франції, — пише Bloomberg.

Анонімні джерела Bloomberg у дипломатичних колах ЄС розповіли, що лідери країн Східної Європи дедалі більше невдоволені зволіканням з військовою допомогою Україні з боку своїх західних колег.

Невдоволені у Східній Європі і позицією канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

За словами джерел агенства, "ймовірну перемогу Росії в Україні "Західній Європі не пробачать", що підірве довіру до таких країн, як Франція та Німеччина, і загалом може поставити під загрозу весь проект європейської інтеграції".

Однією з причин суперечок є категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Зокрема, Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС, що вже загальмувало постачання снарядів.

За словами співрозмовника агенства, Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Для східноєвропейських держав це свідчить про те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації".