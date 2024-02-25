Ситуацію із блокуванням польсько-українського кордону активно використовують російські спецслужби, — Юсов

Поляки висипали зерно, що їхало транзитом до Німеччини

Російські спецслужби і пропагандисти використовують ситуацію із блокуванням польсько-українського кордону для нарощення антиукраїнської кампанії в Європейському Союзі, зокрема в Польщі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише Укрінформ.

"Російська пропаганда і російські спецслужби використовують відповідну ситуацію (ідеться про блокування польсько-українського кордону — ред.) у своїх інтересах — для нарощення антиукраїнської кампанії на території Європейського Союзу, зокрема в Польщі", — зазначив Юсов.

За словами Юсова у так званих диверсіях на кордоні польська сторона також побачила ймовірну наявність російського сліду.

"Оскільки йдеться про дії на території Польщі, я думаю, що додаткові коментарі будуть від наших польських партнерів", — підкреслив представник розвідки.

Що відомо про блокування кордону