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Ситуацію із блокуванням польсько-українського кордону активно використовують російські спецслужби, — Юсов

Польська сторона заявила про імовірний російський слід.

Ситуацію із блокуванням польсько-українського кордону активно використовують російські спецслужби, — Юсов
Поляки висипали зерно, що їхало транзитом до Німеччини
Фото: Укрзалізниця в Telegram

Російські спецслужби і пропагандисти використовують ситуацію із блокуванням польсько-українського кордону для нарощення антиукраїнської кампанії в Європейському Союзі, зокрема в Польщі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише Укрінформ.

"Російська пропаганда і російські спецслужби використовують відповідну ситуацію (ідеться про блокування польсько-українського кордону — ред.) у своїх інтересах — для нарощення антиукраїнської кампанії на території Європейського Союзу, зокрема в Польщі", — зазначив Юсов.

За словами Юсова у так званих диверсіях на кордоні польська сторона також побачила ймовірну наявність російського сліду.

"Оскільки йдеться про дії на території Польщі, я думаю, що додаткові коментарі будуть від наших польських партнерів", — підкреслив представник розвідки.

Що відомо про блокування кордону

  • Польські фермери відновили акції протесту після того, як Європейська комісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік.
  • Страйкарі продовжують обмежувати рух для вантажівок через пункти пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині", "Зосин–Устилуг", "Долгобичув–Угринів" та "Корчова – Краківець". Найгіршою ситуація була на пункті "Дорогуськ-Ягодин", де страйкарі взагалі не пропускали вантажівки.
  • Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, – проти впровадження "зеленого ладу" – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.
  • Ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.
  • 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції – на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.
  • З 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною, про це йдеться в заяві профспілки "Солідарність". Так, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
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