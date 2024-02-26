В Алжирі після багатьох років затримок офіційно відкрили найбільшу в Африці мечеть, пише The Guardian.

Мечеть зводила китайська фірма протягом 2010-х років. Вона має найвищий у світі мінарет, висотою 265 метрів.

Ця мечеть − третя за величиною у світі, найбільша в Африці та найбільша за межами найсвятіших міст ісламу. Її молитовна кімната вміщує 120 000 людей.

Модерністський дизайн молитовного дому містить арабські та північноафриканські орнаменти на честь алжирських традицій і культури, а також вертолітний майданчик і бібліотеку, яка може зберігати до мільйона книг.

Мечеть відкрив президент Алжиру Абдельмаджид Теббун під час урочистої церемонії. Зазначимо, храм вже відкритий для туристів і державних гостей країни протягом майже п’яти років. Тепер ж мечеть зможе прийняти вірян для нічних молитов під час священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочинається 10 березня.

Фото: middle-east-online.com

Проєкт супроводжувався затримками та суперечками протягом семи років будівництва мечеті. Експерти попереджали, що місце, яке обрали для її зведення, мало сейсмічний ризик. Влада ці закиди спростувала. Водночас будівництво мечеті криткували багато алжирців, заявляючи, що гроші проєкту варто було в використати на будівництво лікарень.