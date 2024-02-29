Армія Росії 8 разів обстрілювала територію Сумщини вночі та вранці

Всього зафіксували 66 вибухів по території області.

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Двоє осіб загинуло на Сумщині (фото ілюстративне)

Російська окупаційна армія вночі та зранку 8 обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

Найбільше вибухів зафіксували у Великописарівській громаді. Там ворог вдарив з РСЗВ (38 вибухів).

По Есманьській громаді окупанти били із мінометів. Там повідомили про 4 вибухи.

Середино-Будську громаду Росія обстріляла із мінометів (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (2 вибухи).

У Хотінській громаді ворог скинув 7 мін.