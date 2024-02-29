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Армія Росії 8 разів обстрілювала територію Сумщини вночі та вранці

Всього зафіксували 66 вибухів по території області.

Армія Росії 8 разів обстрілювала територію Сумщини вночі та вранці
Двоє осіб загинуло на Сумщині (фото ілюстративне)
Фото: Сумська ОВА

Російська окупаційна армія вночі та зранку 8 обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.  

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

Найбільше вибухів зафіксували у Великописарівській громаді. Там ворог вдарив з РСЗВ (38 вибухів). 

По Есманьській громаді окупанти били із мінометів. Там повідомили про 4 вибухи.

Середино-Будську громаду Росія обстріляла із мінометів (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). 

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (2 вибухи). 

У Хотінській громаді ворог скинув 7 мін.

  • За добу окупанти вбили на Харківщині чотирьох людей, зокрема, шестирічну дівчинку.  Російська армія протягом доби обстрілювала область із авіації, артилерії та мінометів.
  • Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. 
  • За добу під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів. Ворог завдав десяти ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 
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