Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
ГоловнаСуспільствоЖиття

Затримали "особливо цінну" ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків

Зрадниця просила окупантів якомога більше руйнувати місто і чекала на "рускій мір".

Затримали "особливо цінну" ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків
Затримана у Харкові зрадниця
Фото: СБУ

У Харкові викрили та затримали ворожу агентку, яка робила дорозвідку для окупантів, наводила російські ракети на місто і чекала на ворожу армію, сподіваючись отримати "тепле" місце у адміністрації.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Безробітну місцеву жительку, яку ворожі спецслужби завербували наприкінці минулого року, викрили кіберфахівці Служби безпеки. Жінка є ідеологічною прихильнецею рашизму. 

Крім того, була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти, позначала їх на картах Google і пересилала відповідний "звіт" через месенджер.

"За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань", – повідомили у СБУ.

Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу Росії.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

"Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації рф", – зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби. 

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies