Затримали "особливо цінну" ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків

Зрадниця просила окупантів якомога більше руйнувати місто і чекала на "рускій мір".

У Харкові викрили та затримали ворожу агентку, яка робила дорозвідку для окупантів, наводила російські ракети на місто і чекала на ворожу армію, сподіваючись отримати "тепле" місце у адміністрації.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Безробітну місцеву жительку, яку ворожі спецслужби завербували наприкінці минулого року, викрили кіберфахівці Служби безпеки. Жінка є ідеологічною прихильнецею рашизму.

Крім того, була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти, позначала їх на картах Google і пересилала відповідний "звіт" через месенджер.

"За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань", – повідомили у СБУ.

Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу Росії.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

"Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації рф", – зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.