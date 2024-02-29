Затримали "особливо цінну" ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків

У Харкові викрили та затримали ворожу агентку, яка робила дорозвідку для окупантів, наводила російські ракети на місто і чекала на ворожу армію, сподіваючись отримати "тепле" місце у адміністрації.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Безробітну місцеву жительку, яку ворожі спецслужби завербували наприкінці минулого року, викрили кіберфахівці Служби безпеки. Жінка є ідеологічною прихильнецею рашизму.
Крім того, була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти.
Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти, позначала їх на картах Google і пересилала відповідний "звіт" через месенджер.
"За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань", – повідомили у СБУ.
Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу Росії.
Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.
"Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації рф", – зазначили у спецслужбі.
Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
- Нещодавно Служба безпеки України повідомила про затримання посадовиці харківського університету за підозрою у допомозі росіянам шукати слабкі місця в обороні міста. Жінка вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ.
- Також на Харківщині затримали працівника заводу, який під час окупації ремонтував російські танки. Також слідство з’ясувало, що чоловік “здавав” місцевих жителів, які чинили спротив російській збройній агресії.
- Служба безпеки України викрила і затримала 34-річну харків’янку, агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова.