"Європейська Солідарність" ініціює створення в Раді ТСК з будівництва фортифікаційних споруд

«Європейська Солідарність» ініціює створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з питань будівництва фортифікаційних споруд. Про це на брифінгу заявив лідер партії Петро Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС".

«На цьому тижні парламент збирається на сесію. У порядок денний включена велика кількість абсолютно пустопорожніх питань. Я з колегами наполягаю на тому, щоб була поставлена постанова про створення ТСК по ситуації з фортифікаційними спорудами. Багатомісячні заспокійливі реляції про те, що споруди будуються, гроші виділяються… Пішов третій рік повномасштабного вторгнення. І це не просто свідчення журналістів, волонтерів, воїнів, депутатів від опозиції. Це – звіт про хід бойових дій», – констатував Петро Порошенко.

«Куди відійшли після важких боїв наші війська від Авдіївки? Чи було через 5-10-15 кілометрів побудовано потужну лінію фортифікаційних споруд в декілька ярусів, бетонні, з «зубами дракона», з мінами, де можуть надійно зайняти ці позиції, захиститись від ворога наші герої? Ні. Пропонують іноді лопатами відкопувати у мерзлому ґрунті рубежі», – обурився Порошенко.

За його словами, парламент має отримати від уряду відповідно до Конституції ситуацію з фінансуванням, організацією і забезпеченням будівництва. Порошенко відзначив, що вони два місяці боролися за те, щоб Тимчасову слідчу комісію поставити на голосування.

«Ми вимушені були передати в Збройні Сили техніку, крани, в тому числі на базі Фоденів. Ми не кажемо, в який батальйон. Ми не кажемо, де саме ведеться будівництво. Але воно ведеться нашою технікою. Швидко закидає бетонні плити, швидко вивантажує, швидко і ефективно працює. Наша команда, волонтери були вимушені крім того, щоб допомагати ЗСУ зброєю FPV дронами, Посейдонами, вантажівками, лазнями, ПАРМами, величезну частину коштів спрямувати на землерийну техніку. Захист воїна, Save Soldiers – це в тому числі надійні, добре заміновані в декілька ешелонів, на декількох рівнях фортифікаційні споруди», – зауважує Петро Порошенко.