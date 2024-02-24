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Порошенко з трибуни Ради закликав українців тримати єдність навколо ЗСУ, іноземних партнерів - посилити допомогу

На фронті один запит: «Дайте FPV, дайте тягачі, дайте Мавіки. І коли будуть снаряди?» - зазначив експрезидент.

Порошенко з трибуни Ради закликав українців тримати єдність навколо ЗСУ, іноземних партнерів - посилити допомогу
Перто Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на спеціальному засіданні Верховної Ради у другу річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну закликав тримати єдність навколо ЗСУ. Він також звернувся до присутніх іноземних делегацій із закликом посилити постачання зброї для України. 

«День у день ми купуємо за кордоном і всередині країни техніку, боєприпаси, FPV- дрони, Мавіки, грілки, все, що можливо. Те, що треба, доводимо до ладу в Києві – і на фронт. На Схід, на Південь. Я повернуся з фронту сьогодні о 6 годині ранку. За один день – 19 бригад. Південь – 5 бригад 10-го корпусу. І Схід. 10-та Гірсько-штурмова. Герої Авдіївки – 110-та. 57-ма, 58-ма, 68-ма. 54-й розвідбат. 74-й розвідбат. У всіх одне й те саме: «Дайте FPV, дайте тягачі, дайте Мавіки. І коли будуть снаряди?» – процитував військових експрезидент.

Він зазначив, що не побачив у військових ні остраху, невпевненості.

«Усім важко. Шана і повага бійцям. Не дозволяйте ніколи зневірі і розпачу забратися в серце. Тому тримаємо розум холодним, серце гарячим, а спину – рівно», – закликав Петро Порошенко.

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