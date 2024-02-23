FATF відмовилась внести РФ до "чорного списку"

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи щодо Росії.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
FATF заявила, що "члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів".
По завершенню пленарного засідання FATF міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що “не вистачає відповідної реакції - внесення Росії до “чорного” списку.
Він наголосив, що відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь Кремля.
- Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.
- Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали FATF внести Росію до "чорного списку" через посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю.
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У жовтні 2022 року FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах. РФ відтоді також заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів за типом FATF у статусі члена групи.
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У червні минулого року FATF не внесла Росію до свого "чорного списку". Проте міністр фінансів України заявив, що не погоджується із таким рішенням, оскільки "безумовно відповідає критеріям для внесення до "чорного списку".
- Що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштовує це Україну – про це у матеріалі LB.ua.