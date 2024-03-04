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Байден на рік продовжив режим надзвичайного стану через російську агресію в Україні

Режим надзвичайного стану впроваджено від 2014 року. 

Байден на рік продовжив режим надзвичайного стану через російську агресію в Україні
Джо Байден
Фото: CNN

Президент США Джозеф Байден продовжив на рік запроваджений у 2014 році режим надзвичайного стану у зв'язку з російською агресією в Україні. 

Про це зазначено на сайті Білого дому. 

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включно з анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, а також зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі № 13660 щодо України", йдеться в листі Байдена спікеру Палати представників і голові Сенату.

Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні запровадив своїм указом 6 березня 2014 року тодішній президент США Барак Обама. 

Відтоді дію указу розширювали – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією терористичних утворень "Л/ДНР".

У грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

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