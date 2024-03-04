Прихильники Дональда Трампа створюють і поширюють фейкові зображення експрезидента і темношкірих виборців, створені штучним інтелектом, щоб заохотити афроамериканців голосувати за республіканців, пише BBC.

Видання виявило десятки дипфейків, які зображали "кольорових" людей з Трампом.

Трамп відкрито “сватався” до чорношкірих виборців, які були ключем до перемоги Джо Байдена на виборах у 2020 році. Однак жодних прямих доказів, які поєднують зображення із кампанією республіканця, немає.

Співзасновник Black Voters Matter, групи, яка заохочує темношкірих голосувати, заявив, що підроблені зображення проштовхують “стратегічний наратив”, покликаний показати Трампа популярним серед темношкірої спільноти.

Фальшиві зображення темношкірих прихильників Трампа, створені ШІ, є однією з нових тенденцій дезінформації напередодні президентських виборів у США в листопаді. BBC зазначає, що, на відміну від 2016 року, коли зображення створювали так звані “іноземні кампанії впливу”, цьогорічні фото, схоже, роблять та поширюють самі виборці США.

На одній зі світлин Трамп, усміхаючись, обіймає групу темношкірих жінок на вечірці. На іншій він позує з чорношкірими юнаками на ґанку.

Фото: BBC