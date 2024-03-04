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Шмигаль: Україна не отримала коштів, які ще в 2022 зібрали у Польщі на двох конференціях

Куди пішли ці кошти – прем'єру невідомо.

Шмигаль: Україна не отримала коштів, які ще в 2022 зібрали у Польщі на двох конференціях
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 березня 2024 року
Фото: Пресслужба КМУ

Україна не отримала коштів, які для неї зібрали на двох донорських конференціях у Польщі в 2022. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції.

Києву невідомо, чи використані ці кошти, і якщо так – то ким і куди. Йдеться про приблизно 16 млрд.

"Так, ці кошти були зібрані, за нашими даними. На першій – більше 10 млрд, на другій – більше 6 млрд. Україна з них не отримала нічого. Кошти збирала Польща спільно з Єврокомісією для підтримки України", – сказав він.

Прем'єр не уточнив, про які саме конференції йдеться. У травні 2022 в Варшаві проходила донорська конференція, ініційована тодішнім прем'єром Матеушем Моравецьким та прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон. Партнерами заходу є президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, писала "Європейська правда". Метою збору була гуманітарна допомога Україні. Зібрати вдалося $5,6 млрд.

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