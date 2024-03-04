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У Гаїті оголосили надзвичайний стан через масову втечу з в’язниць

Банди штурмом захопили дві в'язниці − одну в столиці, а іншу у сусідньому Круа-де-Буке.

У Гаїті оголосили надзвичайний стан через масову втечу з в’язниць
Фото: EPA/UPG

Уряд Гаїті запровадив надзвичайний стан на 72 години та комендантську годину після того, як озброєні банди штурмували велику в'язницю Порт-о-Пренса, пише BBC.

Заворушення призвело до вбивства щонайменше 12 людей і втечі близько 4000 ув'язнених.

Лідери угруповань хочуть змусити прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який зараз перебуває за кордоном, піти у відставку. Групи, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% столиці республіки.

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У заяві уряду йдеться, що штурмом захопили дві в'язниці − одну в столиці, а іншу у сусідньому Круа-де-Буке.

Серед затриманих у Порт-о-Пренсі були члени банди, звинувачені у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році.

Фото: EPA/UPG

  • Бунт спалахнув у країні у четвер, коли прем'єр Анрі приїхав до Кенії, щоб обговорити відправку на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом східноафриканської країни. Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт 
  • Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт Джиммі Шерізьє оголосив скоординовану атаку, щоб усунути його.
  • Сплеск насильства зачепив також поліцейські відділки і міжнародний аеропорт.
  • У Гаїті понад 300 тисяч жителів столиці були змушені залишити домівки через розгул насильства у місті. Лише у січні близько 1 100 людей були вбиті, поранені або викрадені. ООН назвала цей місяць найжорстокішим за два роки.
  • Заворушення у країні активізувалося після вбивства президента Моїза у 2021 році. Лідера країни не змінили, а вибори не проводилися з 2016 року. Згідно з політичною угодою, Анрі мав піти у відставку до 7 лютого. Але заплановані вибори не відбулися, і він залишається на посаді.
  • Лідери країн Карибського басейну заявляли, що прем'єр погодився провести загальні вибори не пізніше 31 серпня 2025 року.
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