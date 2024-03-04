Банди штурмом захопили дві в'язниці − одну в столиці, а іншу у сусідньому Круа-де-Буке.

Уряд Гаїті запровадив надзвичайний стан на 72 години та комендантську годину після того, як озброєні банди штурмували велику в'язницю Порт-о-Пренса, пише BBC.

Заворушення призвело до вбивства щонайменше 12 людей і втечі близько 4000 ув'язнених.

Лідери угруповань хочуть змусити прем'єр-міністра Аріеля Анрі, який зараз перебуває за кордоном, піти у відставку. Групи, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% столиці республіки.

У заяві уряду йдеться, що штурмом захопили дві в'язниці − одну в столиці, а іншу у сусідньому Круа-де-Буке.

Серед затриманих у Порт-о-Пренсі були члени банди, звинувачені у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році.

Фото: EPA/UPG