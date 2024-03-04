Шведські бойові катери для Чорного моря

Тож разом зі шведським пакетом з наявності десантних частин Київ отримає 39 восьми-десятиметрових річкових катерів і 13 катерів 15.9 метра з гарною мореплавністю.

Нідерланди увійшли до корабельної коаліції , пообіцявши передати Україні 19 малих катерів (річкових і річка-море з жорстким дном) плюс три бойові катери Combat Boat 90 .

З невеликими суднами зрозуміло — постачати павутиння островів, дачних ділянок, руїн селищ на лівому березі досить важко. Хоч ми утримуємо периметр на дачах і в Кринках, прильоти чавуну викосили все навколо, село в руїнах.

Особливо чіплятися ні за що, укриттів мало, обидві сторони активно використовують FPV і нічні дрони, тож кожна місія — це ризик, незважаючи на те, що лінію ми пильнуємо.

Будь-яке поранення, евакуація та доставка води, їжі, боєприпасів — великий ризик потрапити під вогонь.

Що більше в нас малих катерів, то тактично гнучкіші ми в гирлі Дніпра. Добре, що партнери тримають руку на пульсі цих наших потреб.

Combat Boat 90 — інша історія.

Фото: saab.com Combat Boat 90 виробництва компанії Saab. Шведський швидкісний бойовий катервиробництва компанії

На сьогодні CB90 обох серій (алюмінієві та з вуглецевого скловолокна) є одними з найкращих десантних катерів планети.

Певною мірою культовий катер. Шість країн експлуатують їх, усього понад 300 одиниць.

Два двигуни Scania по 700–900 кінських сил кожен розвивають швидкість до 43 вузлів у разі полегшеної Е-версії та нових водометів.

У випадку версії Н, здатної взяти на борт половину взводу морської піхоти — 21 людину (у новій версії за рахунок балістичного захисту це число зменшилося до 18) — швидкість трохи нижча, але щоб доправити піхоту на берег, її все ще вистачає.

Зате бронескло, пакети в корпусі та 6 мм броньована апарель дають певний захист від куль й уламків.

300 морських миль (555 км) запасу ходу достатньо для більшості завдань у Причорномор'ї.

Фото: Wikipedia.org

У принципі, північно-західна частина Балтійського моря, де оперують спільний фінсько-шведський підрозділ або частини департаменту десантних військ Швеції, дещо відрізняється від нашої операційної зони — там численні шхери й архіпелаг островів.

Тому амфібійні батальйони раніше були у складі берегової артилерії. Їхнє завдання — радше сковувати десант, ніж активувати на території противника.

Але загалом завдання схожі — протидиверсійні місії, супровід великих суден, створення зон безпеки або загрози для великих кораблів противника за рахунок асиметричних дій.

4.5 тонни боєприпасів й амуніції на катер завантажують і вивантажують через носову апарель.

Озброєний катер спареними 12.7 мм Browning або бойовим модулем, 40 мм гранатометом Мk-19 у задній частині рубки. Також його можна оснащувати ПЗРК, застосовувати роторні Minigun для вогневої підтримки десанту.

Також на кормі є система постановки мін на рейках — чотири морські міни або глибинні бомби. У нових версіях цю можливість видалили заради модуля, але на всіх навчаннях амфібійні сили Швеції активно застосовують глибинні бомби проти малих підводних човнів і диверсантів.

Типова місія шведів останні десятиріччя — розвернутися на зламаній береговій лінії, закидавши все піропатронами проти бойових плавців, вивантажити через носову апарель RBS 17, «довгу руку» корпусу морської піхоти, і RBS 70, ПЗРК, де в останній версії домоглися ефективного пуску до 5 км висоти.

RBS 17. В Україні комплекс також використовують по наземних цілях Шведський легкий переносний протикорабельний ракетний комплекс малої дальності. В Україні комплекс також використовують по наземних цілях

Десантні судна, що йдуть до узбережжя, і вертольоти противника будуть уражені з дистанції 8–10 км, з різних точок, катери ж виставлять міни й можуть постачати гарнізони, що забезпечують бульбашки безпеки.

Вести морські бої цими катерами і не планували — це засіб в'язати руки, основну роботу виконують важкі протикорабельні ракети, берегова артилерія, літаки, вісім танкових бригад, що повинні скинути десант у море.

Та ще й вишенька на тортику — амфібійні батальйони, що можуть покусати навіть великі кораблі, бо 9 кг бойової частини по містку чи башті здоров'я нікому не додають.

Наразі Швеція реалізує програму до 2026 року — Стокгольму потрібні мінометні катери, що можуть прикрити десант, якщо на архіпелаг інфільтруються сили спеціальних операцій ворога чи його десантники. Ось куди вони копають — мобільні міномети, важке озброєння.

Як вони працюватимуть у нас (у цьому ж стилі чи як супровід зернового коридору) — покаже час.

У принципі, ними більш ніж реально не дати росіянам висадити оглядову групу на суховантаж з гелікоптерів Мі-8 або з подібних катерів.

А для більшого маємо протикорабельні ракети берегового базування, дрони і, ймовірно, ПКР на F-16 у найближчому майбутньому.

Загалом же стратегія зрозуміла — якщо ми досягли перевалки зерна й металу своїм коридором більше в тоннажі, ніж з Москвою в договорі, то потрібно масштабувати зусилля.

Тралити маршрути в північно-західній частині Чорного моря, одночасно виставляючи загородження проти Криму.

Витіснити малі сили росіян з регіону — із захоплених вишок Бойка, з коси й гирла Дніпра, з островів. Як їх вибили з території навколо Зміїного.

Ми вивели з ладу 30% ЧФ дозвуковими ракетами, мінами й дронами, це потрібно посилювати. А катери з гарною морехідністю, здатні перевозити десятки мін, нести ПЗРК й малі ПКР, знайдуть себе в регіоні, де у Другу світову саме такими методами топили Чорноморський флот СРСР.