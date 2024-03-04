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Прокуратура Польщі назвала умисним наїзд авто на людей, які стояли на зупинці транспорту

Водія затримали і заарештували поки що на три місяці. 

Прокуратура Польщі назвала умисним наїзд авто на людей, які стояли на зупинці транспорту
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Польська прокуратура назвала навмисним наїзд авто на людей, які стояли на тротуарі на багатолюдній площі у місті Щецині. Водієм авто був 33-річний громадянин Польщі, пише газета Wyborcza.

Аварія трапилася 1 березня. Легкова машина Ford в'їхала в людей на зупинці, не пригальмувала і не намагалася оминути бодай когось. Після цього водій поїхав з місця аварії і зіткнувся ще з трьома машинами.

Унаслідок аварії поранено 20 людей, з них двоє – в критичному стані і четверо – у важкому, пише BBC із посиланням на польський телеканал TVN24. Найменшому потерпілому – п'ять років.

Серед поранених є шестеро українців. 

Водію інкримінували замах на вбивство багатьох людей. Його вже допитали, і суд арештував його на три місяці. Правоохоронці повідомили, що водій був тверезим, також вони вважають, що він не мав терористичного мотиву. 

Відомо, що перед аварією водій мчався разом із іншим авто, але розвернувся і в'їхав у натовп. 

За словами фотокореспондента видання Wyborcza, який став свідком аварії, водій їхав зі швидкістю близько 30-40 км на годину. Він не гальмував і нікого не намагався уникнути.

Польська прокуратура каже, що водій визнав провину і дав пояснення. 

"Наразі ми не розголошуємо зміст пояснень. Достовірність його слів перевірятимуть", – сказав речник окружної прокуратури Пьотр Вєцзоркевич.

Він наголосив, що наїзд на групу людей був навмисним і свідомим актом. 

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