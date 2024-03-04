Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
ГоловнаСвіт

Гейлі вперше отримала перемогу на праймеріз – в окрузі Колумбія

Сьогодні голосуватиме Північна Дакота, а завтра відбудуться так звані змагання “Супервівторок” у 15 штатах США.

Гейлі вперше отримала перемогу на праймеріз – в окрузі Колумбія
Ніккі Гейлі, респубіканські праймеріз в окрузі Колумбія, 3 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ніккі Гейлі виграла праймеріз від Республіканської партії Сполучених Штатів в окрузі Колумбія, пише Bloomberg.

Це її перша перемога в номінаційних змаганнях 2024-го року.

Гейлі отримала 63% голосів проти 33%, забезпечивши підтримку 19 делегатів. 

Вашингтон є найдемократичнішою юрисдикцією в країні – у місті лише 23 000 зареєстрованих республіканців. На первинних виборах, які проводили протягом двох днів на одній дільниці, проголосували лише близько 2000 з них.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Пресслужба Гейлі заявила, що вона стала першою жінкою в історії, яка виграла праймеріз від республіканців.

“Колишня посолка Трампа в ООН майже подвоїла кількість своїх голосів з моменту Національного з’їзду Республіканської партії в Мілуокі в липні. Але її 43 делегати все ще відстають від колишнього президента, який виграв перші дев'ять конкурсів і зібрав 244 голоси”, − зазначає видання.

Сьогодні голосуватиме Північна Дакота, а у вівторок, 5 березня, відбудуться так звані змагання “Супервівторок” у 15 штатах, у яких розподілять підтримку 36% усіх делегатів-республіканців. Ці штати переважно прихильні до Трампа, а ці праймеріз, найімовірніше, дозволять йому швидко набрати делегатів.

  • Гейлі вважає, що потрапляння мільярдера до бюлетеня на листопадових виборах стане "самогубством для Америки". 
  • Незабаром суд має вирішити, чи має право Трамп висуватися після його ролі в штурмі Капітолія. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies