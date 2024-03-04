Гейлі вперше отримала перемогу на праймеріз – в окрузі Колумбія

Сьогодні голосуватиме Північна Дакота, а завтра відбудуться так звані змагання “Супервівторок” у 15 штатах США.

Ніккі Гейлі виграла праймеріз від Республіканської партії Сполучених Штатів в окрузі Колумбія, пише Bloomberg.

Це її перша перемога в номінаційних змаганнях 2024-го року.

Гейлі отримала 63% голосів проти 33%, забезпечивши підтримку 19 делегатів.

Вашингтон є найдемократичнішою юрисдикцією в країні – у місті лише 23 000 зареєстрованих республіканців. На первинних виборах, які проводили протягом двох днів на одній дільниці, проголосували лише близько 2000 з них.

Пресслужба Гейлі заявила, що вона стала першою жінкою в історії, яка виграла праймеріз від республіканців.

“Колишня посолка Трампа в ООН майже подвоїла кількість своїх голосів з моменту Національного з’їзду Республіканської партії в Мілуокі в липні. Але її 43 делегати все ще відстають від колишнього президента, який виграв перші дев'ять конкурсів і зібрав 244 голоси”, − зазначає видання.

Сьогодні голосуватиме Північна Дакота, а у вівторок, 5 березня, відбудуться так звані змагання “Супервівторок” у 15 штатах, у яких розподілять підтримку 36% усіх делегатів-республіканців. Ці штати переважно прихильні до Трампа, а ці праймеріз, найімовірніше, дозволять йому швидко набрати делегатів.