Польські фермери продовжують блокувати усі шість пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери досі блокують рух вантажівок на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. Наразі у чергах стоять понад 2400 вантажівок.

За інформацією речника ДПСУ Андрія Демченка, пункт пропуску ПП "Шегині" залишається повністю заблокованим.

"На "Шегині" не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Єдине, кого пропускають, — це гуманітарні вантажі", — зазначив речник.

На пункті пропуску "Ягодин" пропускаються лише вантажівки у напрямку України. У бік Польщі рух заблокований.

Загалом у чергах на всіх шести пунктах пропуску на території Польщі стоять понад 2400 вантажівок.