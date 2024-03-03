Польські фермери продовжують блокувати усі шість пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери досі блокують рух вантажівок на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною. Наразі у чергах стоять понад 2400 вантажівок.
За інформацією речника ДПСУ Андрія Демченка, пункт пропуску ПП "Шегині" залишається повністю заблокованим.
"На "Шегині" не пропускають жодної вантажівки, показники нульові. Єдине, кого пропускають, — це гуманітарні вантажі", — зазначив речник.
На пункті пропуску "Ягодин" пропускаються лише вантажівки у напрямку України. У бік Польщі рух заблокований.
Загалом у чергах на всіх шести пунктах пропуску на території Польщі стоять понад 2400 вантажівок.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.