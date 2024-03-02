ЄС обіцяє посилити контроль за ввезенням зерна з України

Європейський Союз намагається вгамувати протести фермерів, що спершу охопили сусідні з Україною держави блоку, а потім поширилися і на інші країни. Задля цього в ЄС обіцяють посилити заходи контролю щодо українського зерна.

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву зробила єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан. За її словами, ЄС "має переконатися, що перевізники не перевищують те, що було прописано у домовленостях, здійснюють лише двосторонні торговельні операції та дотримуються принципу щодо права на транзит".

Єврокомісар розкритикувала практику блокування кордону. "Це ніколи не є хорошою ідеєю, а особливо якщо йдеться про кордон із сусідом, який настільки сильно потребує збереження зв'язків", - повідомила Валеан.

В ЄС переконані, що чинні угоди за умови їхньої імплементації усувають будь-які проблеми, тож пріоритетом є саме перевірка, чи коректно застосовуються домовленості.