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ЄС обіцяє посилити контроль за ввезенням зерна з України

Єврокомісар з питань транспорту анонсувала перевірки дотримання перевізниками домовленостей.

ЄС обіцяє посилити контроль за ввезенням зерна з України
Фото: Мінгромад

Європейський Союз намагається вгамувати протести фермерів, що спершу охопили сусідні з Україною держави блоку, а потім поширилися і на інші країни. Задля цього в ЄС обіцяють посилити заходи контролю щодо українського зерна.

Як повідомляє Reuters, відповідну заяву зробила єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан. За її словами, ЄС "має переконатися, що перевізники не перевищують те, що було прописано у домовленостях, здійснюють лише двосторонні торговельні операції та дотримуються принципу щодо права на транзит". 

Єврокомісар розкритикувала практику блокування кордону. "Це ніколи не є хорошою ідеєю, а особливо якщо йдеться про кордон із сусідом, який настільки сильно потребує збереження зв'язків", - повідомила Валеан.

В ЄС переконані, що чинні угоди за умови їхньої імплементації усувають будь-які проблеми, тож пріоритетом є саме перевірка, чи коректно застосовуються домовленості.

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