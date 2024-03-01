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Шмигаль: тепер за програмою єРобота можна буде отримати 330 тисяч грн для висадки одного гектара винограду

Прем’єр зазначив, що це простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям.

Шмигаль: тепер за програмою єРобота можна буде отримати 330 тисяч грн для висадки одного гектара винограду
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Уряд під час засідання 1 березня ухвалив законопроєкт про Державний аграрний реєстр. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал. 115 тисяч користувачів зареєстровані в цьому реєстрі. Це простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін також ухвалив ще одне рішення для розвитку аграрного сектору в Україні, яке стосується безповоротних грантів на висадку садів і виноградників у межах програми єРобота.

Завдяки новим змінам тепер можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду.

“Розмір компенсації збільшуємо на 105 тис. грн за гектар. Максимальна сума гранту – 10 млн грн. Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких – це створювати робочі місця”, – сказав Шмигаль.

Зазначимо, програма “єРобота” є урядовою ініціативою, яка надає безповоротні гранти для створення та розвитку власного бізнесу в Україні. Ця програма спрямована на підтримку підприємців, створення нових робочих місць та розвиток амбітних проєктів.

Влітку 2023 Мінекономіки повідомило, що за рік програми єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень. Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць.

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