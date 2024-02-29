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Вартість біткойна перевищила 63 тисячі доларів і наближається до історичного максимуму

Зростання вартості біткойнів пов’язують із тим, що регулятор США минулого місяця спростив торгівлю біткойнами.

Вартість біткойна перевищила 63 тисячі доларів і наближається до історичного максимуму
Фото: EPA/UPG

Найбільша у світі криптовалюта біткойн прямує до свого історичного максимуму, повідомляє The Guardian. 

Сьогодні вранці біткоїн зріс ще на 4% до понад 63 000 доларів.

Завдяки цьому приріст біткоїна цього року зріс до 50%.

Таким чином біткойн скоро може досягнути історичного максимуму в майже 69 000 доларів, встановленого в листопаді 2021 року, перш ніж він впав протягом 2022 року.

Зростання біткойнів за останні тижні було зумовлене запуском нових біткойн-ETF, схвалених регуляторами США минулого місяця, які спрощують торгівлю біткойнами.

Був великий приплив клієнтів до ETF, запущених останніми тижнями такими інвестиційними групами, як BlackRock і Fidelity.

Іншим фактором є те, що у квітні відбудеться халвінг біткойна: це зменшить винагороду за майнінг біткойнів з метою уповільнення надходження нових монет на ринок.

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