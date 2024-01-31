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НАБУ і САП повідомили про підозру у недостовірному декларуванні нардепу Маріковському

Правоохоронці уточнили, що вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінена експертами у 24,6 млн гривень.

НАБУ і САП повідомили про підозру у недостовірному декларуванні нардепу Маріковському
Нардеп Олександр Маріковський
Фото: Олександр Маріковський

Сьогодні, 31 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік чинному народному депутату України. В 2020 році він задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн гривень. 

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб’єкта декларування”, - повідомили в НАБУ.

Правоохоронці уточнили, що вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінена експертами у 24,6 млн гривень.

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Дії нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В НАБУ наголосили, що успішному розслідуванню сприяла ефективна співпраця з компетентними органами США, та подякували посольству США та партнерам за навчання детективів передовим методикам крипторозслідувань. 

В свою чергу, нардеп Олександр Маріковський визнав, що в 2020 році були допущені суттєві помилки в декларації, він проходив повну перевірку і вважає, що діяв чітко в рамках закону.

Нардеп уточнив, що під час обшуку в нього нічого не знайшли, “окрім двох телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця”. 

“Інфо про підозру стала для мене повним шоком. Провини не визнаю, свою честь та гідність зможу захистити в суді”, - наголосив Маріковський.

зі згадками про топпосадовців України для Офісу президента і уряду готує пов'язана зі "слугою народу" компанія "Медіатека". Ці звіти готують за державні кошти.

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