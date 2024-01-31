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Урядовий законопроєкт про мобілізацію теоретично може бути ухвалений у березні, - Фріз

Законопроєкт може бути розглянутий в першому читанні десь до 19-20 лютого, вважає депутатка.

Урядовий законопроєкт про мобілізацію теоретично може бути ухвалений у березні, - Фріз
Ірина Фріз
Фото: Ірина Фріз

За регламентом Верховної Ради депутати мають 14 днів для подання альтернативних законопроєктів до законопроєкту про мобілізацію, який 30 січня уряд подав до парламенту.

Про це розповіла нардепка та представниця Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ексклюзивному коментарі Суспільному.

"У березні теоретично цей законопроєкт, якщо він пройде перше читання, може бути винесений в зал для розгляду його в цілому", — сказала Фріз.

Таким чином, теоретично до 13 лютого мають бути внесені альтернативні законопроєкти, і профільний комітет може розглянути ці законопроєкти для ухвалення рішення.

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Після того, як головний профільний комітет ухвалить своє рішення, законопроєкт може потрапити на розгляд у парламент.

"Якщо всі зацікавлені в тому, щоб не гальмувати цей процес, то за великим рахунком він може бути розглянутий в першому читанні … десь до 19-20 лютого", - сказала Фріз.

Після ухвалення проєкту закону у першому читанні починають подавати правки до розгляду у другому читанні, це може тривати 14 або 7 днів.

"Відповідно, після цього терміну буде готуватися законопроєкт до другого читання і це вже ми виходимо на березень місяць", - підсумувала депутатка.

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