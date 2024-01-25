Суд ув’язнив чоловіка, який мав переправити нелегала з України до Словаччини

Український суд відправив до в'язниці чоловіка, якого торік затримали при спробі нелегально переправити українця за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“В липні минулого року порушника затримали “на гарячому” під час отримання від “клієнта” 500 доларів США. За грошову винагороду він мав перевести чоловіка з України до Словаччини”, - повідомили прикордонники.

Ужгородський міськрайонний суд увʼязнив переправника на сім років з конфіскацією майна.