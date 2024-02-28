​Україні потрібно близько $3 млрд зовнішнього фінансування щомісяця, - міністр фінансів

Фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США з лютого 2022 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко виступив онлайн з промовою на зустрічі фінансового блоку G7. У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Під час свого виступу Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості Держбюджету та відновлення економіки у 2023 році. Фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США з лютого 2022 року.

"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", - зазначив міністр.

Марченко подякував Японії, Великобританії, Канаді за наміри спрямувати фінансову допомогу вже найближчим часом, а також ЄС за підтримку започаткування Ukraine Facility на чотири роки.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила на активній роботі Адміністрації Сполучених Штатів з метою затвердити пакет допомоги Україні на 2024 рік.

"За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових", — зауважив Марченко.