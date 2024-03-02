Міністр закордонних справ Словаччини говорив з Лавровим про Україну

Урядовці провели перемовин на полях форуму у Туреччині, йшлося "про можливості, які може принести український мирний саміт у Швейцарії".

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар провів переговори з російським колегою Сергієм Лавровим на полях дипломатичного форуму в Туреччині. Зустріч відбулася на прохання Москви, пише Reuters.

Цю зустріч, одну з небагатьох за участю європейських і російських урядовців після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, розкритикували словацькі опозиційні партії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який виступав проти надсилання державної військової допомоги Україні, сказав, що перемовини “були прикладом збалансованої та суверенної” зовнішньої політики Братислави. Так, міністр оборони Словаччини Роберт Калінак вчора зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

За словами Фіцо, Бланар і Лавров говорили про можливості, які може принести український мирний саміт у Швейцарії.

Сам Бланар зазначає, що він повторив позицію Словаччини − конфлікт між Україною та Росією не має військового вирішення, і закликав до мирних переговорів. Він сказав Лаврову під час зустрічі, що позиція Словаччини базується “на повазі до принципів міжнародного права, таких як територіальна цілісність і суверенітет”.

Бланар додав, що Словаччина виступає проти створення "залізної завіси" між Росією та ЄС.

У заяві російського МЗС зазначено, що сторони обговорили питання, включно з Україною, і що Росія “підтвердила свою готовність відновити відносини зі Словаччиною”. Лавров під час виступу заявив, що “Росія воліє співпрацювати з такими країнами, як Словаччина чи Угорщина, які “пріоритезують” національні інтереси, навіть якщо членство в ЄС чи НАТО “представляє певні виклики”.