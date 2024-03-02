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Сицилія оголосила надзвичайний стан через найсильнішу посуху за 20 років

Водосховища висихають, людям воду видають за нормами, а фермери повідомляють про неврожаї цитрусових, оливок і пшениці.

Сицилія оголосила надзвичайний стан через найсильнішу посуху за 20 років
Енна, Сицилія, 2003 рік
Фото: EPA/UPG

Сицилія оголосила надзвичайний стан через найсильнішу посуху за майже 20 років, пишуть Euronews.

Обмаль опадів взимку після торішнього спекотного літа призвело до того, що запаси вичерпуються води. Рівень води в озері Розамаріна, недалеко від Палермо, різко впав. Експерти зазначають, що це може бути третя найсерйозніша водна криза, коли-небудь зареєстрована на острові.

Водосховища висихають, людям воду видають за нормами, а фермери повідомляють про неврожаї цитрусових, оливок і пшениці.

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На початку лютого президент Сицилії Ренато Скіфані оголосив посуху стихійним лихом.

“Сицилія є єдиним регіоном в Італії та одним із небагатьох регіонів Європи, який опинився в червоній зоні через брак водних ресурсів. Марокко та Алжир перебувають у такій самій ситуації”, − йдеться в заяві регіонального уряду.Без своєчасного втручання існує реальна загроза того, що через кілька тижнів громадяни залишаться без води.

Влада зі свого блоку планує запровадити низку заходів з оптимізації: фінансування витрат на транспортування худоби, звільнення від орендної плати за громадські пасовища та виплату початкового внеску в розмірі 5 мільйонів євро фермам для закупівлі корму та водопостачання.

Вперше обов’язкове нормування питної води торкнеться майже всього регіону Сицилії, а не лише кількох міст. Але водна криза відбувається не лише через зміну клімату, експерти акцентують увагу, що протягом трьох десятиліть у регіоні відсутня адекватна структура управління водними ресурсами, не впроваджуються нові проєкти, а технічне обслуговування не здійснювалося належним чином.

  • На початку березня надзвичайний стан через посуху оголосили в іспанській провінції Барселона у регіоні Каталонія на північному сході країни.
  • У регіоні запровадили жорсткіші обмеження щодо води. Тут вже протягом трьох років показники опадів фіксують на рівні нижче середнього, наповненість водосховищ становить менше аніж 16%.
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