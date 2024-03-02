Вуглецеве забруднення у світі сягнуло рекорду

Звіт Міжнародного енергетичного агентства свідчить про те, що глобальні кліматичні цілі, закладені у Паризькій угоді, не виконуються.

Міжнародне енергетичне агентство оприлюднило звіт щодо вуглецевого забруднення у 2023 році. Висновок невтішний: рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу сягнув чергового рекорду.

Як повідомляє CNN, енергетична галузь минулоріч збільшила рівень викидів на 410 мільйонів метричних тонн, або ж на 1,1%. І це попри те, що Паризька кліматична угодна передбачає постійне зменшення показників забрудення атмосфери вуглецем.

Серед причин зростання викидів називають активізацію китайської економіки, відновлення авіаційної галузі після ковідних обмежень та високе використання вугілля у країнах, де через посухи виникли проблеми з генерацією на гідроелектростанціях.

США та Євросоюзу вдалося скоротити забруднення - особливо відчутно це зробили країни ЄС завдяки політиці заміщення нафти та газу альтернативними джерелами енергії. А от Китай збільшив викиди - проте саме Піднебесна відповідальна за 60% виробництва обладнання для сонячної та вітрової генерації й електрокарів.