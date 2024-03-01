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Керівництво Гагаузії відвідало Росію і поскаржилось на Кишинів

Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул заявила, що Кишинів утискує права регіону. 

Керівництво Гагаузії відвідало Росію і поскаржилось на Кишинів
Євгенія Гуцул
Фото: News Maker

До Москви із робочим візитом прибули башкан (найвища посадова особа) Гагаузії Євгенія Гуцул та голова Народних зборів Гагаузії (НЗГ) Дмитро Костянтинов.

Про це повідомляє News Maker з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, Євгенія Гуцул та Дмитро Костянтинов зустрілися з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко. 

Євгенія Гуцул під час зустрічі наголосила на необхідності покращити транспортну доступність, аби мешканці автономії могли їздити до Росії. Вона також заявила, що Кишинів утискує права регіону. 

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В свою чергу, Матвієнко назвала курс Кишинева “русофобським”. Вона наголосила, що РФ підтримує “зважений, прагматичний курс Гагаузії” та готова надавати всіляке сприяння.

Крім Москви, Гуцул та Костянтинов мають відвідати Казань.

У серпні 2023 року Гуцул заявила про намір відкрити представництво Гагаузії у Москві.

  • Місцеві “депутати” Придністров'я звернулися до РФ з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах “посилення тиску Молдови”.

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