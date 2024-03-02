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Сенат Канади підготував Угоду про вільну торгівлю з Україною до фінального голосування

До ратифікації документа залишилося два кроки: погодження верхньою палатою парламенту та підпис генерал-губернатора.

Сенат Канади підготував Угоду про вільну торгівлю з Україною до фінального голосування

Профільний комітет Сенату Канади без жодних поправок рекомендував до схвалення Угоду про вільну торгівлю з Україною. За повідомленням "Укрінформу", тепер на документ чекає фінальне голосування на пленарному тижні, який розпочнеться 19 березня.

Після підтримки верхньою палатою парламенту Угоду залишиться підписати генерал-губернатору - офіційному представнику короля Чарльза ІІІ. Канада досі визнає британського монарха главою держави. З цим підписом документ остаточно набуде чинності.

Угода про вільну торгівлю між Україно та Канадою діяла ще з 2017 року, проте минулоріч Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Джастін Трюдо підписали оновлений розширений договір. Дія домовленостей відтепер має поширюватися не лише на товари, але й послуги, інвестиції, комунікації та інші важливі сучасні сфери взаємодії держав. 

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