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Рішення Ірану скоротити запаси збройового урану може бути тактичним прийомом, − ЗМІ

Тегеран вирішив зосередитися на виробництві спеціалізованого палива для сучасних цивільних ядерних реакторів 

Рішення Ірану скоротити запаси збройового урану може бути тактичним прийомом, − ЗМІ

Рішення Ірану скоротити свої запаси збройового урану на користь виробництва спеціалізованого палива для сучасних цивільних ядерних реакторів може бути тактикою переговорів, пише Bloomberg.

Зазвичай такий крок Тегерана зі скорочення запасів високозбагаченого урану вітався б дипломатами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які збираються на щоквартальну зустріч 4 березня у Відні. Але ескалація напруженості на Близькому Сході, зокрема військові сутички між США та іранськими маріонетковими угрупованнями, викликала підозри щодо реальної ситуації в Ісламській Республіці.

Скорочення запасів через перетворення урану на паливо, на який є високий попит у ядерній промисловості Великобританії та США, не знімає побоювань щодо інших аспектів іранської програми. Вони варіюються від потенційно незаявлених нових об'єктів до відсутності співпраці з міжнародними інспекторами.

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Ядерна дипломатія з Іраном фактично призупинена до закінчення президентських виборів у США 5 листопада, коли, відповідно до прогнозів, за головну посаду країни змагатимуться колишній президент, республіканець Дональд Трамп і чинний президент, демократ Джо Байден.

  • Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами, погодженої його попередником Бараком Обамою. Спроби адміністрації Байдена відновити угоду провалилися, але нове рішення має бути знайдено до жовтня 2025 року, коли заплановано зняття санкцій ООН.
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