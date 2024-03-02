Рішення Ірану скоротити запаси збройового урану може бути тактичним прийомом, − ЗМІ

Рішення Ірану скоротити свої запаси збройового урану на користь виробництва спеціалізованого палива для сучасних цивільних ядерних реакторів може бути тактикою переговорів, пише Bloomberg.

Зазвичай такий крок Тегерана зі скорочення запасів високозбагаченого урану вітався б дипломатами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які збираються на щоквартальну зустріч 4 березня у Відні. Але ескалація напруженості на Близькому Сході, зокрема військові сутички між США та іранськими маріонетковими угрупованнями, викликала підозри щодо реальної ситуації в Ісламській Республіці.

Скорочення запасів через перетворення урану на паливо, на який є високий попит у ядерній промисловості Великобританії та США, не знімає побоювань щодо інших аспектів іранської програми. Вони варіюються від потенційно незаявлених нових об'єктів до відсутності співпраці з міжнародними інспекторами.

Ядерна дипломатія з Іраном фактично призупинена до закінчення президентських виборів у США 5 листопада, коли, відповідно до прогнозів, за головну посаду країни змагатимуться колишній президент, республіканець Дональд Трамп і чинний президент, демократ Джо Байден.