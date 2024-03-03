CNN: у столиці Гаїті втекли з тюрми сотні в'язнів

Сотні в'язнів втекли з національної пенітенціарної колонії Гаїті в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі після бійки, що спалахнула в суботу.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Зазначається, що одна із поліцейських профспілок Гаїті звернулася до всіх поліцейських у столиці, які мають доступ до автомобілів і зброї, і закликала допомогти поліції, яка бореться за контроль над в’язницею. При цьому наголошують, що ситуація загрозлива, адже на вулицях столиці вже орудують 3 тисячі бандитів.

У матеріалі йдеться про те, що сплеск насильства почався в четвер і зачепив поліцейські відділки, міжнародний аеропорт та в’язницю.

Понад 300 тисяч жителів столиці були змушені залишити домівки через розгул насильства у столиці. Близько 1 100 людей були вбиті, поранені або викрадені тільки в січні, який ООН назвала найбільш жорстоким місяцем за два роки.

Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт Джиммі Шерізьє заявив, що він продовжить домагатися усунення Аріеля Анрі з посади прем'єр-міністра.

Той минулого місяця не пішов у відставку, посилаючись на ескалацію насильства. За попередньою домовленістю, він зобов'язався провести вибори і передати владу до 7 лютого.

Лідери країн Карибського басейну заявляли, що прем'єр-міністр Гаїті погодився провести загальні вибори не пізніше 31 серпня 2025 року.