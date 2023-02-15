Ще чотирьох людей заарештували через участь у вбивстві президента Гаїті

Один із підозрюваних є власником охоронної компанії у Флориді, яка найняла колишніх колумбійських солдатів для місії.

Поліція США заарештувала ще чотирьох осіб за ймовірну участь у змові з метою вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році.

Про це пише BBC.

Один із підозрюваних є власником охоронної компанії у Флориді, яка, за словами влади, найняла колишніх колумбійських солдатів для місії.

Президент Моїз був застрелений у своєму будинку в Порт-о-Пренсі, як повідомляється, іспаномовними іноземними найманцями.

Зараз одинадцять підозрюваних перебувають під вартою в США.

За даними Міністерства юстиції, американець венесуельського походження Антоніо “Тоні” Інтріаго, який є власником компанії CTU Security зі Флориди, найняв для операції загін колишніх колумбійських солдатів. Зараз йому висунули низку звинувачень, зокрема у змові з метою вбивства чи викрадення людини за межами США.

Також заарештований представник компанії CTU, громадянин Колумбії Арканхель Претель Ортіс.

Третій підозрюваний, фінансист із Флориди Волтер Вейнтемілла, звинувачується у фінансуванні змови з метою вбивства Моїза. Його адвокат заявив Associated Press, що він планує не визнати себе винним.

Четвертий підозрюваний – Фредерік Джозеф Бергманн-молодший – був звинувачений у контрабанді балістичних жилетів у рамках змови.

Раніше влада США оголосила про арешт семи чоловіків за ймовірну участь у змові, включно з Джеймсом Солагесом та Джозефом Вінсентом з подвійним громадянством Америки та Гаїті, а також пастором та бізнесменом Крістіаном Еммануалем Саноном.

У січневій заяві прокурори США заявили, що троє чоловіків та інші зустрілися в будинку на Гаїті безпосередньо перед вбивством, “де було розповсюджено вогнепальну зброю та спорядження, а Солагес оголосив, що місія полягала в тому, щоб убити президента Моїза”.

Розслідування вбивства в Гаїті зайшло в глухий кут, оскільки троє суддів пішли у відставку з міркувань безпеки. Четвертого звільнили.

Загалом на Гаїті заарештували понад 40 підозрюваних, які залишаються під вартою, зокрема 18 колумбійців. Трьох інших вбили одразу після смерті президента.

Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили вночі 7 липня 2021 року у власному домі, його дружина отримала поранення.

Гаїті – найбідніша країна на американському континенті.