У Каліфорнії поліція затримала 67-річного чоловіка за підозрою у вбивстві як мінімум 7 людей

Це вже другий випадок масового вбивства за останні три дні у Каліфорнії.

Лише через два дні після того, як озброєний чоловік убив 11 людей у танцювальній студії в районі Лос-Анджелеса, ще семеро жертв були застрелені в сільськогосподарській зоні поблизу Сан-Франциско, пише Reuters.

Останній випадок стався в місті Халф-Мун-Бей, приблизно в 30 милях на південь від Сан-Франциско, де озброєний чоловік відкрив вогонь по групах сільськогосподарських робітників у двох місцях приблизно на відстані милі одне від одного. В результаті чого загинули семеро людей і один отримав поранення, але зміг втекти.

Підозрюваний - 67-річний Чуньлі Чжао був взятий під варту через деякий час після того, як його знайшли у своєму автомобілі, припаркованому біля шерифського відділку, куди, за словами влади, він приїхав здатися.

Фото: соцмережі

У його машині знайшли напівавтоматичний пістолет.

Зазначається, що підозрюваний, який «повністю співпрацював» зі слідчими після свого арешту, працював на одному з двох місць злочину. Місцеві ЗМІ повідомили, що одне з цих місць було грибною фермою.

Про мотиви поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, чотирьох членів Oath Keepers визнали винними у підбурюванні до нападу на Капітолій. Це вже другий великий судовий процес у справі про підбурювання до заколоту проти членів групи.