Фінляндія допускає розгляд її заявки на членство в НАТО без Швеції

Такий варіант можливий за умови, якщо заявка Швеції довго не розглядатиметься.

У Фінляндії не виключають, що заявку країни на членство в НАТО буде розглянуто без прив'язки до аналогічної заявки Швеції. Але однозначно стверджувати про це ще зарано. Такий варіант можливий за умови, якщо заявка Швеції довго не розглядатиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв'ю Yle.

"Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу", - заявив Хаавісто.

Через те, що раніше фінські політики досить рішуче говорили про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО разом, Хаавісто також наголосив на тому, що цей сценарій розвитку подій залишається в пріоритеті.

Як відомо, що на сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Ердоган поставив під сумніви розширення НАТО за рахунок Швеції. Він попередив Швецію, щоб та не очікувала підтримки її заявки на членство у НАТО після протестів, проведених у Стокгольмі антиісламським активістом і прокурдськими групами.