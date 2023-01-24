Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
ГоловнаСвіт

Фінляндія допускає розгляд її заявки на членство в НАТО без Швеції

Такий варіант можливий за умови, якщо заявка Швеції довго не розглядатиметься.

Фінляндія допускає розгляд її заявки на членство в НАТО без Швеції
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

У Фінляндії не виключають, що заявку країни на членство в НАТО буде розглянуто без прив'язки до аналогічної заявки Швеції. Але однозначно стверджувати про це ще зарано. Такий варіант можливий за умови, якщо заявка Швеції довго не розглядатиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв'ю Yle.

"Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу", - заявив Хаавісто.

Через те, що раніше фінські політики досить рішуче говорили про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО разом, Хаавісто також наголосив на тому, що цей сценарій розвитку подій залишається в пріоритеті.

Як відомо, що на сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Ердоган поставив під сумніви розширення НАТО за рахунок Швеції. Він попередив Швецію, щоб та не очікувала підтримки її заявки на членство у НАТО після протестів, проведених у Стокгольмі антиісламським активістом і прокурдськими групами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також